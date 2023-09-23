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السبت 23 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

نائبة "حماة الوطن": نؤيد السيسي في الانتخابات المقبلة لمواصلة عملية التنمية والبناء

النائبة رشا إسحق
النائبة رشا إسحق
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قالت النائبة رشا إسحق، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، مستشار رئيس الحزب، إن الحزب سيطلق مؤتمرا جماهيريا مساء اليوم داخل محافظة سوهاج من أجل دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضافت مستشار رئيس حزب حماة الوطن في بيان اليوم، أن الحزب  يحرص على الوصول إلى القاعدة العريضة من المواطنين وخاصة الشباب من أجل تعريفهم بالانجازات والمشروعات القومية التي تم انجازها على أرض الواقع خلال السنوات الماضية في جميع المجالات، مؤكدة أن المؤتمر الذي ينظم اليوم يأتي في إطار خطة الحزب لإقامة عدد من المؤتمرات الجماهيرية داخل عدد من القرى والنجوع والمحافظات لدعم الرئيس السيسي للترشح في الانتخابات المقبلة.

وأشارت إلى أن تأييد ترشح الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة لا يأتي من فراغ وإنما لمواصلة عملية التنمية والبناء في جميع المجالات، وإقامة دعائم الجمهورية الجديدة، فضلا عن بذل الرئيس لجهد كبير من أجل  الشعب المصرى خلال السنوات الماضية، حيث نرى حجم الجهد والإخلاص في العمل لرفع شأن الوطن.


واختتمت حديثها بأن حجم الانجازات والمشروعات القومية التي حدثت في جميع القطاعات خلال ١٠ سنوات الماضية لم تحدث من قبل في تاريخ مصر، ولذلك فإن تأييد حزب " حماة الوطن" للرئيس السيسي يعد انطلاقا للمسئولية الوطنية التي تقع على عاتقه كحزب سياسى مصري يدرك حجم التحديات التي تواجه العالم من أزمة اقتصادية وغيرها من التحديات.

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