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السبت 23 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حار وشبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا

شبورة مائية
شبورة مائية
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كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الاحد، حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد و السواحل الشمالية وشديد الحرارة علي جنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس لطيف علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد ومعتدل الحرارة علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا . 

وأوضحت الارصاد: انه تتراوح نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجة البحريمن 80 الى 90 % للعظمى والصغرى من 35 الى 50%.

 ويشهد الاحد شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من والى السواحل الشمالية وقد تكون كثيفة علي القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط رياح علي مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد علي فترات متقطعة. 

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الاحد ،على القاهرة الكبرى والوجه البحري 34  للعظمى 25 درجة،وعلى السواحل الشمالية 31 للعظمي والصغري 24 درجة ، وعلى جنوب سيناءوجبال البحرالأحمر 37 للعظمى 27 ،وعلى شمال الصعيد 36 والصغري 23  ، وعلى جنوب الصعيد 41 للعظمى 27 درجة .

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الارصاد حالة الطقس غدا
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