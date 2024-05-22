أسوشيتيد برس: مقتل عدة أشخاص جراء إعصار "جرينفيلد" في ولاية إيوا الأمريكية

لقي العديد من الأشخاص مصرعهم،جراء اجتياح إعصار "جرينفيلد" ولاية إيوا الأمريكية، بينما دُمرت مساحات واسعة من الأراضي والممتلكات العامة وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 130 ألف شخص في أجزاء من ولايتي إلينوي وويسكونسن.

وذكرت وكالة أنباء "أسوشيتيد برس" الأمريكية،أن الإعصار الذي يجتاح حاليًا مناطق واسعة من غرب الولايات المتحدة ترك مساحة واسعة من المنازل المدمرة والسيارات المحطمة والأشجار المتكسرة، بينما انحرفت توربينات الرياح الضخمة وسقطت على الأرض بسبب الرياح العاتية.

وتحركت العواصف شرقًا لتضرب أجزاء من ولايتي إلينوي وويسكونسن، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 130 ألف عميل في الولايتين.

وأعلن المسئول في الشرطة المحلية لولاية "إيوا" أليكس دينكلا صباح اليوم أن مستشفى جرينفيلد بالولاية كان من بين المباني التي تضررت، مما أجبرهم على نقل ما لا يقل عن اثني عشر شخصًا أصيبوا إلى مرافق أخرى.

وقال دينكلا"للأسف يمكننا أن نؤكد وقوع قتلى"، دون أن يحدد عددهم، مضيفا أنه ما زلنا نعول على الوقت وأن السلطات برغم تعرفها على جميع سكان البلدة، إلا أنها ستستمر في جهود البحث حيث تم الإبلاغ عن فقدان أي شخص"، فيما أعلن النظام الصحي في مقاطعة أدير في منشور على موقع "فيسبوك" أنه أنشأ مركز رعاية في مدرسة جرينفيلد الثانوية للأشخاص الذين يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة.

ودمر الإعصار جزءًا كبيرًا من جرينفيلد، خلال يوم عدة ولايات، فيما أعلنت السلطات حظر تجول إلزاميًا في المدينة مشيرة إلى أنها ستسمح للسكان بدخول جرينفيلد غير أنها أمرت ممثلي وسائل الإعلام بمغادرة المدينة عند حلول المساء.