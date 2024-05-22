تقرير: "إيرباص" ترفع إنتاجها من الطائرات التجارية

ذكرت صحيفة (لاتريبون) الفرنسية، أن شركة "إيرباص" لتصنيع الطائرات تواصل زيادة إنتاجها من الطائرات التجارية، حيث سلمت 61 طائرة جديدة لعملائها في شهر أبريل الماضي؛ إلا أن مستويات الإنتاج ما زالت أقل مما كانت عليه في فترة ما قبل جائحة كورونا.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية، في سياق تقرير لها، أن "إيرباص" تخطط لتسليم 800 طائرة تجارية لعملائها هذا العام مقارنة بـ 735 طائرة في العام الماضي؛ لكن هذا الرقم مازال بعيدا عن مستويات إنتاج ما قبل جائحة كورونا حيث سلمت المجموعة 863 طائرة إلى عملائها في عام 2019.

وأشارت إلى أن شركة "إيرباص" الأوروبية لتصنيع الطائرات سلمت 61 طائرة جديدة لعملائها في أبريل الماضي بزيادة سبع طائرات عما كان عليه إنتاج الشركة في أبريل 2023؛ إلا أن هذا الرقم مازال بعيدا عن مستوى 70 طائرة سلمتها الشركة إلى عملائها في أبريل عام 2019.

وأضافت أنه منذ بداية العام سلمت "إيرباص" أكثر من 203 طائرة لعملائها بزيادة بلغت نسبتها 12% مقارنة بالأشهر الأربعة الأولى من عام 2023.

وفيما تعتزم "إيرباص" زيادة إنتاجها الشهري من الطائرات إلى 75 طائرة بحلول عام 2026، ذكرت صحيفة "لاتريبون" الفرنسية، أن الشركة الأوروبية سلمت 51 طائرة من طرازي "إيه 320" و"إيه 321" لعملائها في شهر أبريل الماضي، كما سلمت 3 طائرات "إيه 220" متوسطة المدى فئة الممر الواحد وطائرة واحدة من طراز "إيه 330" للمسافات الطويلة و6 طائرات من طراز "إيه 350" ذات الهيكل العريض.

بالإضافة إلى ذلك، سجلت الشركة الأوروبية 57 طلبا على طائرات جديدة في أبريل المنصرم لصالح الخطوط الجوية اليابانية (56 طائرة من طراز "إيه 320" وطائرة واحدة من طراز"إيه 350").

تجدر الإشارة إلى أن صافي أرباح شركة "إيرباص" ارتفع بنسبة 28% في الربع الأول من عام 2024 ليصل إلى 595 مليون يورو.

