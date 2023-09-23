إزالة ١٣٣ حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمراكز المنيا.. صور

تواصل الوحدات المحلية بالمنيا اليوم السبت ، تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية و أملاك الدولة والقضاء على عشوائية البناء تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون وعدم التهاون فى محاسبة المتعدين.



وفى هذا الشأن، أزالت الوحدات المحلية فى ( المنيا - سمالوط- العدوة ) ٥٢ حالة تعد منها ٩ حالات بقرى تلة و البرجاية و بنى أحمد الغربية و بنى محمد سلطان و صفط الشرقية وحى غرب مدينة المنيا ، و ١٤ حالة تعد بقرى قلوصنا وشوشة وطحا الأعمدة ومنقطين و حى شمال مدينة سمالوط، و٢٩حالة تم إزالتها فى المهد بمركز العدوة .



كما تمكنت الوحدات المحلية بمراكز ( بنى مزار - مطاى ) من إزالة ٨١ حالة تعد منها ٦٠ حالة بقرى صندفا و أبوجرج وبنى على و الحسينية و أحياء مدينة بنى مزار ، و٢١ حالة بمركز مطاى فى قريتى أبو عزيز و منبال و حى شرق و غرب المدينة .

382679511_2793533887461919_200831794923030479_n

381385647_313773811337454_5713258867458549750_n

381433621_687460906301595_6751756626057213023_n

381360963_1844990735955715_2232820933823777661_n

383106613_860141695224888_4854454526324048171_n

381365872_6689175954507486_7357375804434320647_n

381365421_857545579070055_6336813665915675510_n

381416743_1450446452419510_2562351050431382560_n

381469011_325232249873965_7540318326352438251_n

381508147_953075642870007_4714019284507379116_n