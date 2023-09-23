مع اقتراب العام الدراسي.. "النقل" تعلن مواعيد أتوبيس سوبر جيت القاهرة إسكندرية

أتوبيس سوبر جيت القاهرة إلى الإسكندرية من أهم الخدمات التي تقدم بشكل مستمر وثابت للمواطنين، فهي وسيلة مواصلات رئيسية للعديد من الطلاب والطالبات من مدينة الإسكندرية إلى القاهرة والعكس.

وأعلنت وزارة النقل عن المواعيد الجديدة لمكاتب السوبر جيت في الإسكندرية تزامنا مع اقتراب عودة موسم المدارس والجامعات، من أجل تسهيل الانتقال بين المحافظتين.

وبحسب ما جاء في إعلان وزارة النقل، تبدأ مواعيد العمل من 4:30 فجرا حتى 23:30 مساء من كل يوم حسب جدول كل مكتب.

ومواعيد أتوبيسات السوبر جيت، والتي تنطلق من مكتب محطة منصور المركزية التبادلية العملاقة 6:45 صباحا، 7:45 صباحا، 8:45 صباحا، 9:45 صباحا، 10:45 صباحا، 12:45 مساء، 2:45 مساء، 4:45 مساء، 5:45 مساء، 6:45 مساء، 8:45 مساء، 9:45 مساء.

وعن مواعيد شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة «سوبر چيت» من محطة مطار القاهرة وجاءت كالتي في 12 ظهرا، والساعة 2 عصرا، والساعة 4 المغرب.

وتشهد مواعيد سوبر جيت الدائري الإسكندرية يعض التغيرات، حيث تبدأ أولى رحالاتها في تمام 4:30 فجرا، ومن 6 صباحا إلى 11 صباحا سوبر جيت على رأس الساعة، أما من 1 ظهرا إلى 5 المغرب سوبر جيت كل ساعتين، وتبدأ الرحلات من الساعة 6 المغرب إلى 10 مساء سوبر جيت على رأس الساعة.

وأعلن جيت مكتب عبد المنعم رياض إلى الإسكندرية عن مواعيد سوبر جيت، والتي هي جاءت في تمام الساعة 5:45، ومن الساعة 7:15 حتى 23:15، سوبر جيت كل ساعة، من تاريخ خروج السوبر جيت.