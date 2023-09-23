مروان يونس يكشف تفاصيل فيلمه السينمائي الجديد "دراكو رع"

كشف الفنان والمذيع مروان يونس، عن تفاصيل فيلمه السينمائي الجديد دراكو رع الذي يجمعه مع الفنان كريم أبو زيد وخالد منصور وشادي ألفونس.

وقال مروان يونس ببرنامج سبوت لايت تقديم الإعلامية شيرين سليمان والمذاع على قناة صدى البلد، إنه انتهى من تصوير جميع مشاهده بفيلم دراكو رع، مشيرا إلى أن فريق العمل يتبقى له يومين فقط للانتهاء من تصويره بشكل نهائي.

وتابع مروان يونس، أنه يجسد شخصيتين بالفيلم، موضحا: «دراكو رع فيلم غريب ومختلف جدا، وبتضحك من كتر ما هو بيحاول يبقى جد، وقصته عبثية جدا، لدرجة كل المواقف بتضحك».

وأضاف مروان، أنه بذل مجهود كبير في تصوير دوره بالفيلم، مؤكدا: «أنا تعبت أوي في الدور، وأكتر حاجة كانت تعباني بالفيلم مشاهد الضرب اللي كنت بتعرض ليها وأنا مش بتاع أكشن، والفيلم معتمد على جرافيكس».

وأختتم مروان يونس حديثه عن الفيلم، قائلا: «الكواليس بتضحك جدا، وأنا وخالد منصور وألفونس ما بنعرفش نتكلم جملة جد».