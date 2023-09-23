موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي "الإعلان 18"

السبت 23/سبتمبر/2023 - 01:24 م

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان الـ 18 بأسعار تبدأ من 245,000 جنيه مصري. هذا الإعلان يفتح الباب أمام الأسر المصرية لتحقيق حلم السكن الاستقراري.

ووفقًا صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من المتوقع أن يتم الإعلان عن هذا الطرح في الربع الأخير من عام 2023 أو في بداية العام الجديد 2024.

مساحات شقق الإسكان الاجتماعي

تشمل مساحات الشقق المعروضة في هذا الإعلان مساحات متنوعة تتراوح بين 75 مترًا مربعًا و90 مترًا مربعًا، وتختلف الأسعار حسب مساحة كل شقة. تبدأ الأسعار من 245,000 جنيه مصري وتصل إلى 360,000 جنيه مصري.

شروط الحصول على شقة في الإسكان الاجتماعي الإعلان 18 تتضمن:

الجنسية المصرية.

العمر بين 21 و50 سنة.

عدم الاستفادة من مشروعات الإسكان الاجتماعي سابقًا.

الدخل الشهري لا يتجاوز 6,000 جنيه في حالة الأعزب و8,000 جنيه في حالة الزواج.

تقديم طلب شراء الشقة في محافظة الإقامة أو محافظة العمل.

هذا الإعلان يمثل فرصة مهمة للأسر المصرية لتحقيق حلم السكن بأسعار ميسرة.

للتمتع بفرصة الحصول على وحدة سكنية في إسكان اجتماعي، يجب أن تلتزم بالشروط التالية بدقة:

إثبات الإقامة: يجب أن يكون لديك دليل يثبت إقامتك في المحافظة التي توفر الوحدة السكنية التي ترغب في التقديم لها، أو يمكن أن تكون لديك وظيفة في هذه المحافظة وتقديم الوثائق المناسبة للجهات المختصة لتأكيد ذلك.

عدم التخصيص السابق: يجب عدم تخصيص وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية لك أو لأسرتك في المدن الجديدة أو المحافظات مسبقًا، حتى وإن تنازلت عنها للغير أو امتلكتها بالتنازل من الغير.

صحة البيانات: يجب أن تقدم بيانات صحيحة ودقيقة، وعليك الإقرار بصحتها، علمًا أن أي مخالفة قد تعرضك للمسائلة المدنية والجنائية، وصندوق الإسكان الاجتماعي قد يلغي التخصيص ويسحب الوحدة السكنية دون إنذار.

الجنسية المصرية: يجب أن تكون متقدمًا من ذوي الجنسية المصرية.

العمر المناسب: يجب أن يكون عمر المتقدم في نطاق 21 إلى 50 عامًا في تاريخ انتهاء الإعلان.

سداد مقدم الحجز: يجب أن تسدد مبلغ مقدم الحجز المطلوب.

وحدة سكنية واحدة: لا يمكن للفرد التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في نفس الإعلان.

إلتزامك بتلك الشروط سيساعدك في الاستحقاق لفرصة الحصول على وحدة سكنية في إسكان اجتماعي.