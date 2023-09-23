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السبت 23 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على سيدة و4 عاطلين لقيامهم بأعمال سرقات بالساحل والشروق ومدينة نصر

بعض المتهمين
بعض المتهمين
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القى رجال مباحث القاهرة القبض على سيدة و4 عاطلين لقيامهم بأعمال سرقات بالساحل والشروق ومدينة نصر.
تعود البداية عندما تم ضبط (سيدة - مقيمة بدائرة قسم شرطة الساحل) لقيامها بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية بأحد المحال بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبمناقشتها إعترفت بسرقتها من إحدى السيدات مقيمة بدائرة قسم شرطة الساحل بأسلوب " المغافلة " ، بإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات وإتهمتها بالسرقة وقررت بأنها كانت فى سبيلها للإبلاغ .
كما تم ضبط (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بسرقة سيارة نصف نقل مُحملة بكمية من الحديد الخردة من قائدها تحت تهديد السلاح الأبيض بدائرة قسم شرطة الشروق، وتم بإرشادهم ضبط السيارة المستولى عليها ومبلغ مالى من متحصلات تصرفهم فى الحديد الخردة، كما تم بإرشادهم ضبط عميلين سيىء النيه قاما ببيع الحديد لهما.

ونجح رجال المباحث فى ضبط (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان "له معلومات جنائية") لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن وضبط بحوزته (4 هواتف محمول مجهولين المصدر – مبلغ مالى – مقص حديدى – سلاح أبيض "كتر" – عدد من الأقراص المخدرة – كمية من مخدر الهيروين) وبمواجهته إعترف بإرتكابه عدد 5 وقائع سرقة بدائرة القسم بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته وحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطى والهواتف المحمولة والمبلغ المالى من متحصلات وقائع السرقة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

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القبض علي سيدة أعمال سرقات الساحل والشروق ومدينة نصر
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