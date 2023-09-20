رئيس قضايا الدولة يحضر ختام فعاليات تدريب طلبة كلية القانون بالأكاديمية العربية للعلوم

حضر اليوم الأربعاء، المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة ختام فعاليات تدريب المجموعة الأولى من طلبة كلية القانون بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، الذي تضمن برنامجًا متكاملا من المحاضرات التي ألقاها مستشارو الهيئة علي الطلاب.

حضر فعاليات ختام الدورة كلا من المستشارين نواب رئيس الهيئة:

المستشار هاني محمد علي رئيس المكتب الفني رئيس مركز الدراسات القضائية.

و المستشار الدكتور عبد الحميد نجاشي نائب رئيس مركز الدراسات القضائية.

والمستشار دكتور محمود عرفات الأمين العام المساعد.

و المستشار أحمد سعد عضو مركز الدراسات المشرف علي مكتب معالي المستشار رئيس الهيئة.

والمستشار وليد عناني الأمين العام المساعد.

و المستشارة مرفت عراقي عضو مركز الدراسات القضائية. والمستشارة سلمى أمين عضو مركز الدراسات القضائية منسق الدورة.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

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