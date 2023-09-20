حسين حمودة: سيد حجاب يمنح الأبعاد الدرامية الأولوية القصوى في أعماله

قال الناقد الدكتور حسين حمودة، أستاذ الأدب المقارن والنقد بكلية الآداب جامعة القاهرة لـ«البوابة نيوز»: أتصور أن شعر سيد حجاب كله يتسم بروح جمالية واحدة، أيا كانت المجالات التي ارتبط بها هذا الشعر، سواء في القصائد الخالصة التي ضمتها دواوينه منذ "صياد وجنّية" وحتى «الطوفان»، أو في أغانيه الخالصة الكثيرة المعروفة، أو في «التترات» ذائعة الصيت التي كتبها لبعض المسلسلات ومنها: «ليالى الحلمية، وبوابة الحلوانى، والمال والبنون، وقال البحر، وأرابيسك، والأيام»، أو في بعض أغانيه التي كتبها للسينما ومنها: فيلم «الأراجوز، ومستر كاراتيه، والبداية»، أو في تجربته التي اتصلت بالمسرح مثل مسرحية «أبو علي»، أو مثل الأغنيات التي كتبها لمسرحيات كثيرة، منها: «الواد سيد الشغال، واتنين فى قفة، وعلشان خاطر عيونك، وحدث في أكتوبر، واللي بنى مصر» وغيرها.

وتابع: ففي كل هذه الكتابات الشعرية ملامح تميز شعر سيد حجاب عن شعر غيره من الشعراء، من هذه الملامح أن لغته ذات صياغة خاصة موصولة بالفصحى رغم عاميتها، وأن أشعاره المتنوعة استندت إلى معرفة واسعة بالتراث العربى، وبالميراث الإبداعى الإنسانى كله، ومن هذه الملامح الاهتمام بالموسيقي في الحروف نفسها، ومن هذه الملامح أيضا أنه كان ينزع أو يميل إلى استخلاص الحكمة الثابتة التى تتجاوز الوقائع العابرة.

وأضاف حمودة، أن الفارق بين تجربة وأخرى، في كتابات سيد حجاب، هو قدر الدراما أو الارتباط بالدراما، وهو قدر يختلف من مجال لآخر، ففي شعره الخالص وأغنياته الخالصة كان يصوغ لنفسه بنفسه صيغة يغلب عليها الطابع الغنائي، وإن تخلل هذه الغنائية بعد درامي، بينما في كتاباته للمسلسلات، وللسينما، وللمسرح، كان يمنح الأبعاد الدرامية الأولوية القصوى، بحيث كانت كتاباته الشعرية في هذه الوجهة موظّفة دراميا، ومرتبطة دائما بوقائع المسلسل أو الفيلم أو المسرحية، وإن كانت طبعا تتجاوز هذه الوقائع وتحلق بعيدا عنها، بحيث يمكن تلقيها بشكل مستقل، ولعل هذا يمثل تفسيرا لحضور وبقاء كتاباته الشعرية المغناة، في المسلسلات والأفلام والمسرحيات، في ذاكرتنا حتى الآن.