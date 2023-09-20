رئيس أكاديمية الفنون تطلق أول منصة إلكترونية لمسرح نهاد صليحة.. صور

اختتمت أكاديمية الفنون برئاسة الدكتور غادة جبارة، مساء اليوم الأربعاء، وقائع المؤتمر الصحفى الخاص بتدشين أول منصة مسرحية تعنى بالمسرح.

وقالت الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون: “إننا على مشارف عام جديد من الفن والإبداع نسعى فيه لمزيد من الخدمات لتحقيق أهدافنا الفنيه وخدمة مجتمعنا”.

وتابعت جبارة: "اليوم نعلن عن نجاح عملية التحول الرقمى، حيث نحتفل بنشاط صفحات المسرح على الميديا ووصول عدد المشاهدين إلى ما أكثر من أربعة مليون متابع، كما نعلن اليوم عن تدشين أول منصة إلكترونية لمسرح نهاد صليحة تحت مسمى "NST" وهى تعد أول منصة لمسرح مصرى، وقد ساهم في تأسيسها شركة SBS للخدمات التسويقية والإلكترونية، وسيتم فتح باب الاشتراكات السنوية للجمهور لمتابعة الأنشطة المقدمة على المسرح أو على المنصة، ومن المقرر انتاج مسلسل تلفزيوني يشارك فيه طلاب الأكاديمية من أجل تحقيق تكاملية الفنون".

وأضافت أنه من المقرر انتاج عدد من البرامج الفنية لتذاع على المنصة الرقمية وإنتاج العرض المسرحى "الجريمة والعقاب" إخراج طالب الدراسات العليا بالمعهد العالى للفنون المسرحية.

ووجهت جبارة، الشكر لكل من ساهم فى نجاح هذا الصرح الثقافى الهام خاصة الدكتور محمود فؤاد صدقى المشرف على المسرح، الذى صرح بأن مفهوم إدارة المسارح بالطرق التقليدية أصبح لا يتواكب مع التغيرات السريعة التى تحدث فى العالم.

وأضاف صدقي، أن التعامل مع المسرح على أنه مجرد مكان يتم عرض فيه المسرحيات فقط بأشكالها المختلفة أو الورش والندوات هو فقط الاستفادة بحوالى 50% من الأفكار التي يمكن أن يمنحها المعمار المسرحى مثل فكرة المتاحف لو اقتصرت فقط على عرض المقتنيات، فاعتماد المسارح فقط على العروض مع الوقت سوف يصبح قاصرا على نوعية جمهور محددة على العكس يجب التنوع والتعدد والاستفادة من كل إمكانيات المسرح ليكون قادرا على تقديم انواع الفنون ما بين مسرح وحفلات وورش وندوات والميديا مع الأفكار المستجدة لتوطيد علاقة المتفرج بالمسرح.