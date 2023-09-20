هندرسون: محمد صلاح أفضل لاعب في العالم بنسبة 100%

أكد جوردان هندرسون، لاعب خط وسط فريق الاتفاق السعودي، أن النجم المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، أفضل لاعب في العالم حاليًا بنسبة 100%.

وأشاد هندرسون بالفرعون المصري محمد صلاح، خلال تصريحات لشبكة قنوات «SSC» السعودية، وتحدث خلالها عن الدوري السعودي وعن مدربه ستيفن جيرارد.

وتزامل محمد صلاح مع هندرسون في ليفربول لمدة 6 مواسم، قبل انتقال الأخير إلى الاتفاق في الميركاتو الصيفي الماضي.

وقال هندرسون: «قد أكون منحازا بعض الشيء لأنه صديقي، لكن من وجهة نظري، محمد صلاح هو أفضل لاعب في العالم حاليًا بنسبة 100%».

وأضاف: «التزام، تضحية، تسخير كل الأوقات من أجل كرة القدم، استمرارية في التألق، إصرار على النجاح، تسجيل الأهداف وصناعتها، كلها أسباب قد تجعل صلاح أفضل لاعب في العالم العام الماضي».

هندرسون - محمد صلاح

ولفت قائد ليفربول السابق: «محمد صلاح يسخر حياته للتدريب يفعل كل شئ يصنع ويسجل الأهداف، لذلك هو أفضل لاعب في العالم العام الماضي من وجهة نظري».

وتطرق هندرسون في تصريحاته للحديث عن الدوري السعودي، موضحًا: «لم يكن لدي تصورات سابقة عن الدوري السعودي، أتيت بعقلية منفتحة ولم أتحدث مع أحد قبل مجيئي، والتجربة هنا مذهلة وفاجأني فيها جودة اللاعبين وقدراتهم الفنية، كما أن الفريق رحب بي ترحيبًا جيدًا».

واستطرد: «بمجرد أن حصل نادي الاتفاق على إذن من ليفربول، بدأنا في المفاوضات وكنت أتعامل بشكل طيب مع الممثلين في مرحلة التفاوض».

وواصل: «اعتقد أن هناك الكثير من الأمور في الدوري السعودي والسعودية على وجه العموم، نرى الكثير من الألعاب والتميز، وأتمنى الازدهار أكثر كما أن الاتفاق يسير بشكل جيد وأتمنى التطور أكبر».

وأشار الدولي الإنجليزي: «هناك لاعبون عظماء أتوا للدوري السعودي وهذا سيطوره سريعًا، هناك بعض المباريات كانت صعبة، حيث أن مواجهة الهلال كانت الأقوى، استصعب اللعب في الأجواء الحارة ولكنني عندما عدت إلى وطني وشاركت مع منتخب إنجلترا كان لهذا أثر إيجابي على مستواي وصحتي، إذ كانت أفضل، لذا أعتقد أن اللعب في الحرارة العالية يساعد على تطوري».

هندرسون

وتابع: «بطبيعة الحال أشعر بتحسن الجو وسيتحسن أكثر من ذلك، مما سيحسن من جودة اللعب والأداء في المباريات المقبلة».

وأتم جوردان هندرسون: «الكثير من التطوير يحدث في نادي الاتفاق وهم يصلون إلى مرادهم شيئًا بشيء، الجميع يسعى للوصول إلى أهدافه بشكل سريع».

وكان اسم محمد صلاح، مرتبطًا في فترة الانتقالات الصيفية الماضية بالرحيل عن ليفربول، والانتقال إلى صفوف اتحاد جدة السعودي، ولكن إصرار العريق البريطاني على عدم بيع النجم المصري حال دون ذلك.