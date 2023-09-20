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الأربعاء 20 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

خلال 24 ساعة.. ضبط 83405 مخالفات مرورية متنوعة

خلال 24 ساعة ضبط
خلال 24 ساعة ضبط 83405 مخالفة مرورية متنوعة
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واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (83405) مخالفات مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:
 (29547) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
 (745) مخالفة السير بدون تراخيص.
 (16) دراجة نارية مخالفة.
 (11) مخالفة موقف عشوائى.
 (6) مخالفات شروط التراخيص.
 (1514) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية. 

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خلال 24 ساعة ضبط مخالفة مرورية
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