الصين ترفع القيود على واردات الذهب والاحتياطي لديها يسجل 2113.50 طن

قامت الصين التي تعد أكبر مستهلك للذهب في العالم برفع القيوم المفروضة على واردات الذهب، والتي وضعها البنك المركزي الصيني لدعم العملة المحلية اليوان، ولكن تسبب هذا في ارتفاع أسعار الذهب المحلي في الصين بشكل كبير الأمر الذي أدى إلى تراجع في الطلب المحلي على الذهب.

وكشف التحليل الفني لجولد بيليون. أن الفارق بين السعر الفوري للذهب في الصين و تسعير لندن ، وصل إلى مستوى قياسي بلغ 121 دولار للأونصة يوم الخميس الماضي، لكنه تقلص إلى 76 دولار للأونصة يوم الاثنين بعد أن خفف البنك المركزي الصيني قيود الواردات على الذهب.

وارتفعت علاوة الذهب الفورية في الصين إلى مستوى مرتفع بلغ 60 دولار للأونصة في أغسطس قبل أن تعود إلى 37 دولار للأونصة. وتعتبر علاوة الذهب هي تكلفة التسليم الفعلي للذهب وتضاف على سعر البيع، وارتفاع قيمتها في الصين أكبر مستهلك للذهب في العالم يعكس ارتفاع الطلب في الوقت الذي يشهد فيه المعروض من الذهب في الصين تراجع بسبب قيود الواردات التي وضعتها الحكومة الصينية، وفق رصد تحليلي من جولد بيليون.

ولكن مع تخفيف هذه القيود على واردات الذهب الصيني من المتوقع أن تعود علاوة الذهب إلى التراجع وبالتالي سيعمل هذا على دعم الطلب المحلي على الذهب في الصين.

ويعد البنك المركزي الصيني نفسه من بين أكبر المشترين الأكثر نشاطا للذهب هذا العام، حيث اشترى 126 طنا من الذهب حتى يوليو الماضي. و حاليًا يمتلك المركزي الصيني سابع أكبر احتياطي من الذهب في العالم عند 2113.50 طن من الذهب، وهو ما يمثل حوالي 3.8% من إجمالي الاحتياطيات.

وتكهن المحللون بأن البنك المركزي يتطلع إلى زيادة حيازته من الذهب إلى ما لا يقل عن 5% من إجمالي الاحتياطيات.