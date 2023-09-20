بالفيديو.. الخارجية الأوكرانية: يمكن إنهاء الحرب بشرط وحيد

قال يفهين ميكيتينكو مستشار وزير الخارجية الأوكراني، إن الحرب في أوكرانيا مستمرة منذ 574 يومًا، وذلك صعب للغاية على السكان الروس والأوكران لأن هناك تبادلا للصواريخ والمسيرات بين موسكو وكييف، مشيرًا إلى أن أوكرانيا تواصل إسقاط المسيرات الروسية على أراضيها خلال الهجوم الجوي آخرها الأمس.

وأضاف "ميكيتينكو" في حواره عبر زووم، لفضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الأربعاء، أن الحرب في أوكرانيا يمكن أن تنتهي خلال يوم واحد إذا قرر الكرملين سحب القوات الروسية من جميع الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن أوكرانيا لديها علاقات وثيقة للغاية مع حلفائها في الغرب خاصة مع مساعداتهم الدؤوبة لنا.

وتابع أن اليومين القادمين سيكونان حاسمين للغاية بعد اجتماع رئيس أوكرانيا بمجلس الأمن في الأمم المتحدة المكرس للحرب في كييف وعدة لقاءات مهمه مع رئيس البرازيل ورئيس الوزراء إسرائيل وغيرهم من الرؤساء، موضحًا أن أوكرانيا صدرت 32 مليون طن من المنتجات الزراعية خلال العام الجاري رغم محاولات روسيا لإغلاق البحر الأسود، وبين هذه الدول التي تم تصدير المنتجات الغذائية لها 12 دولة إفريقية بينهم مصر، و13 أخرى آسيوية.

وأردف، مستشار وزير الخارجية الأوكراني، أن هناك مشكلة من قبل القوات الروسية والتي تهاجم في بعض الأوقات الموانئ الأوكرانية خاصة الموانئ القريبة من أوديسا ونهر دينيم.