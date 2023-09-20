أفضل 6 نصائح للتخسيس بدون رجيم قاسي

الأربعاء 20/سبتمبر/2023 - 02:05 م

يعاني العديد من الأشخاص من السمنة المصرية، إضافة إلى كون الوزن الزائد يتسبب في العديد من الأمراض مثل الضغط والسكر وأمراض القلب والأوعية الدموية وتصلب الشرايين، وغيرها من الأمراض المزمنة الأخرى.

وعلى الرغم من توفر العديد من الأنظمة الخاصة بالتخسيس وإنقاص الوزن الزائد، فإن أفضل نظام غذائي للتخسيس، هو الذي يتضمن وجبات صحية غنية بجميع العناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم دون حرمان.

أفضل طرق للتخسيس بدون رجيم

وفي حال كنت تبحث عن نظام غذائي مناسب لإنقاص الوزن بشكل ملحوظ خلال فترة بسيطة، إليك هذا النظام الغذائي الفعّال والآمن والذي يتضمن وجبات صحية متوازنة ومتنوعة لإنقاص الوزن بشكل طبيعي، مع ضرورة الابتعاد بشكل كبير عن هذه الأطعمة التي تتسبب في زيادة الوزن بشكل كبير.

1- المشروبات الغازية

تعتبر المشروبات الغازية بشكل عام من أكثر الأشياء التي تسبب في زيادة الوزن بشكل كبير، نظرًا لكونها تحتوي علي الكثير من السكريات، وسيكون من الأفضل استبدال هذه المشروبات بالمياه أو عصير الفواكه الطبيعية وبهذه الخطوة ستقوم بتقليل الكثير من السعرات الحرارية.

2- تناول الخضروات بكثرة

أحرص أيضًا على تناول الخضروات بشكل كبير مع كل وجبة على الأقل، بحيثُ يحتوي الطبق الخاص بك على 3 أنواع من الخضار، حيث يحتوي على ألياف طبيعية التي تسبب الإحساس بالشبع، وبالتالي سوف يساعد الخضار في التقليل من تناول الوجبات ذات السعرات الحرارية المرتفعة.

3- احرص على تناول الحساء

من الأشياء التي يجب عليك الحرص عليها أيضًا، هو تناول شوربة الخضار أثناء وجبة الغذاء، نظرًا لأن شوربة الخضار أو الحساء بشكل عام تساعد في تقليل سرعة تناول الطعام وتجعلك تفقد الشهية بسرعة، وبالتالي سوف تقوم بالتقليل من السعرات الحرارية.

4- تنظيم أوقات الوجبات

من الأمور التي يجب عليك أيضًا مراعاتها تنسيق أوقات تناول وجباتك اليومية فيجب عليك تناول وجبة الإفطار باكرًا من الساعة السابعة إلى الساعة الثامنة.

وتعتبر وجبة الإفطار هي الوجبة الأهم، نظرًا لكون جسمك يأخذ فترة انقطاع طويلة بعد العشاء فيكون جسمك بحاجة إلي بعض طاقة ليبدأ يومه، ويجب عليك تناول وجبة الإفطار بعد ساعة ونصف من الاستيقاظ وليس عقب الاستيقاظ مباشرةً.

5- احرص على ممارسة الرياضة

أحرص أيضًا على ممارس التمارين الرياضية البسيطة بشكل يومي، نظرًا لكون ممارسة الرياضة كالجري أو ممارسة السباحة أو لعب التنس أو المشي أو لعب كرة القدم، حيث تقوم بحرق الكثير من السعرات الحرارية وساعدتك على التخسيس بشكل طبيعي.

6- زيادة مدة النوم

يجب عليك أيضًا الحرص على النوم لمدة كافية، حيث أثبتت الدراسات العلمية أن زيادة ساعات النوم تساعد في التقليل من كمية السعرات الحرارية التي تأخذها يوميًا.