البحوث الفلكية: زلزال الفجر لم يقع داخل الأراضي المصرية (فيديو)

كشف الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، تفاصيل وقوع زلزال شمال غرب مطروح، قائلًا: إن الزلزال حدث في تمام الساعة الرابعة و33 دقيقة فجرًا، وهو لم يقع داخل الأراضي المصرية أو على الحدود المصرية؛ وإنما وقع داخل الأراضي الليبية شمال مدينة طبرق بنحو 65-70 كم.

وقال "الهادي"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك مصري" على فضائية "إم بي سي مصر2" اليوم الأربعاء، أن أقرب مدينة تشعر بالزلزال هي مطروح، ولكن لم يرد للمعهد أي أشخاص شعروا به داخل مصر أو داخل ليبيا نفسها؛ نظرًا لأن الزلزال حدث في وقت متأخر ليلًا قبل ساعات من الفجر.

وتابع، أن الهزة الأرضية كانت متوسطة ولم تؤثر على أي بنية تحتية في مصر أو في ليبيا، موضحًا أن هذا الزلزال ليس له علاقة نهائيًا بزلزال المغرب.

وأردف، أن الزلزال الذي حدث بالأمس كان زلزال عادي ونشاط مستمر نتيجة لحركة الأرض، وبعض المناطق تشهد من آن لأخر زلزال أقل من المتوسط نتيجة تعرضها لضغوط مستمرة وعدم تحمل طبقات الأرض لهذه الضغوط، و90% من الزلزال تحدث بالمناطق غير السكانية، مناشدًا المواطنين بعدم القلق والذعر.