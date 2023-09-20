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الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في بداية التعاملات

أسعار الصرف
أسعار الصرف
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استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم / الأربعاء / في البنوك المصرية.

وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر" استقر سعر الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وسجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار العملة الأوروبية " اليورو" تراجعا ما بين 2 - 3 قروش في الشراء والبيع في البنوك المصرية.

ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجلت العملة الأوروبية 32.82 جنيه للشراء و32.97 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجلت 32.93 جنيه للشراء، و33.09 جنيه للبيع.

وبلغت متوسطات أسعار العملة الأوروبية في البنك المركزي 32.99 جنيه للشراء، 33.11 جنيه للبيع.

وسجل الجنيه الإسترليني تباينا في الشراء والبيع في بداية التعاملات في البنوك المصرية.

ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل الإسترليني 37.93 جنيه للشراء و38.24 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 38.20 جنيه للشراء، و38.36 جنيه للبيع.

وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 38.24 جنيه للشراء 38.36 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات العربية.. سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي تراجعا إلى أقل من 100 جنيه، حيث سجل 98.99 جنيه للشراء و99.91 جنيه للبيع، وفقا للبنك الأهلي المصري.

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استقر سعر صرف الدولار اسعار الدولار
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