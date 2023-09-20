طالبان سيناويان يفوزان في اختبار تصفية الالتحاق بمبادرة "الموهوبون العرب"

فاز الطالبان محمد حازم أحمد عبد العال، وأحمد ياسر نبيه عبد المعطي، وهما بالصف الأول الثانوي بمدرسة الشهيد محمود ناجي العواد الثانوية العسكرية، التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية، في اختبار تصفية الالتحاق بمبادرة “الموهوبون العرب”، في نسختها الثالثة على مستوى العالم العربي، والتى تتم بالشراكة بين مؤسسة الملك عبد العزيز، للموهبة والإبداع (موهبة) والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو).

كانت إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، قد أعلنت عن ترشيح 4 طلاب ضمن مبادرة “الموهوبون العرب”، ويأتي ترشيح الطلاب تحت رعاية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة نهاد سعيد، مدير الإدارة العامة للموهوبين والتعلم الذكي، ومحمد حامد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وإشراف عادل عتلم، وكيل المديرية.

وأدى الطلاب المرشحون اختبارًا أون لاين، ولمدة ساعة في أواخر أغسطس الماضي؛ للتصفية واختيار 100 طالب من بين 270 طالبا على مستوى الجمهورية.

وأوضح فريق المركز الدائم للموهوبين والتعلم الذكي ومقره المدرسة الفندقية في العاصمة طور سيناء، أن هذه المبادرة للطلاب الذين أتموا شهادة المرحلة الإعدادية هذا العام ٢٠٢٣ وتعد المبادرة هي الأولى من نوعها لاكتشاف ورعاية الموهوبين العرب، وتهدف إلى تطوير المواهب التي تشكل محورًا رئيسياً للتنمية وتصب في المصلحة الاجتماعية والاقتصادية للدولة، خاصة في حالة الدول التي تعمل على تطوير اقتصادات قائمة على المعرفة.

وأشار الفريق إلى أن الشروط الواجب توافرها في المرشحين هي: أن يكون السن من (١٤- ١٦ ) سنة، وان يكون الطالب حاصل على نسبة ( ٩٥٪- ١٠٠٪ ) في المجموع الكلي، وأيضا أن يكون الطالب حاصل على الدرجة النهائية في مادتى العلوم والرياضيات، وأن يكون قد حقق انجازات نوعية في مجالات العلوم والتقنية (مسابقات- ابحاث- ابتكارات).

ويُذكر أن مبادرة "الموهوبون العرب" دُشنت في أبريل 2021 بالشراكة بين مؤسسة "موهبة" ومنظمة "الألكسو"؛ لتحقيق جملة من الأهداف؛ أبرزها تمكين الموهبة والإبداع؛ لكونهما الرافد الأساسي لازدهار العالم العربي، وإيجاد بيئة محفزة للموهبة والإبداع في الوطن العربي، وتعزيز الشغف بالعلوم لبناء قيادات شابة عربية واعدة تقود العالم.

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