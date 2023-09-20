سجله الحارس.. لاتسيو يتعادل مع أتلتيكو مدريد بهدف درامي في دوري أبطال أوروبا

تمكن فريق لاتسيو الإيطالي من إحراز تعادل درامي مع أتلتيكو مدريد الإسباني في مباراة مثيرة انتهت بنتيجة 1-1، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب "الأولمبيكو"، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

بادر أتلتيكو مدريد بالتسجيل في الدقيقة 29 من الشوط الأول عبر لاعبه بابلو باريوس.

وفي الوقت القاتل للمباراة، تمكن حارس لاتسيو، إيفان بروفيديل، من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدلًا من الضائع للمباراة، وقام بذلك بتسديد رأسية رائعة.

جدير بالذكر أن بروفيديل أصبح أول حارس مرمى يسجل هدفاً في دوري أبطال أوروبا منذ فينسنت إنياما في عام 2010 عندما سجل هدفًا من ركلة جزاء أمام ليون.