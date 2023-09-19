الزمالك يهزم هليوبوليس في دوري كرة اليد

فاز الفريق الاول لكرة اليد بالزمالك، اليوم الثلاثاء، علي فريق هليوبوليس بنتيجة 31/28 في إطار الجولة السادسة من دوري المحترفين موسم 2023/2024 واقيمت المباراة علي صالة نادي المنافس بمدينة الشروق.

انتهي الشوط الاول بتقدم فريق هليوبوليس علي الزمالك بنتيجة 18/17

يقود الفريق فنيا :أحمد رمضان مديرا فنيا وايهاب محسن مساعد مدرب وحمادة عبدالباري مدير الفريق ومحمد أشرف طبيبا واحمد صلاح مدرب احمال وعادل امام مديرا إداريا ومحمد سامي إداري.

وكان اللجنة التي تدير الزمالك برئاسة عماد البناني قد نجحت في حل أزمة قيد فريق كرة اليد وذلك بسداد جزء من مديونية الزمالك في اتحاد كرة اليد، مع جدولة باقي المديونية لدفعها بالفترة المقبلة .