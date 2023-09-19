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الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

جوتيريش يدعو إلى إعادة صياغة مفهوم التعددية في ظل عالم "مضطرب"

الأمين العام لمنظمة
الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش
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دعا الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الثلاثاء، إلى إعادة صياغة لمفهوم التعددية في القرن الحادي والعشرين، في ظل عالم "مضطرب".

وجاء على الموقع الرسمي للأمم المتحدة أن جوتيريش قال، خلال الكلمة الافتتاحية للمناقشة العامة الـ78 بالجمعية العامة للأمم المتحدة والمنعقدة في نيويورك، إن التصميم والتسوية وحدهما هما اللذان يمكنهما إنقاذ عالم أصبح "مضطربًا"، وذلك في رسالة صارمة يوجهها جوتيريش إلى القادة المجتمعين.

وأوضح جوتيريش: "لقد تغير العالم.. مؤسساتنا لم تفعل ذلك.. ولا يمكننا أن نعالج المشاكل كما هي بفعالية إذا كانت المؤسسات لا تعكس العالم كما هو".

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الامم المتحده أنطونيو جوتيريش نيويورك
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