دوري أبطال آسيا.. النصر بالقوة الضاربة أمام برسبوليس الإيراني

أعلن لويس كاسترو المدير الفني لنادي النصر السعودي، تشكيل لاعبيه لمواجهة برسبوليس الإيراني، ضمن أولى مباريات الفريقين بدوري أبطال آسيا.

ويستضيف برسبوليس المباراة على ملعب استاد آزادي، في تمام الساعة التاسعة مساء، في إطار منافسات مواجهات الجولة الأولى بدور المجموعات بالبطولة الآسيوية.

واعتمد كاسترو على البرتغالي كريستيانو رونالدو والسنغالي ساديو ماني لقيادة الهجوم ويعاونهم من الخلف مارسيليو بروزوفيتش وعبد الرحمن غريب.

ويبدأ النصر المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: سلطان الغنام - عبد الإله العمري - إيميريك لابورت - محمد قاسم.



خط الوسط: عبد الله الخيبري - أوتافيو - مارسيليو بروزوفيتش - عبد الرحمن غريب.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو - ساديو ماني.

ويتواجد النصر السعودي في المجموعة الخامسة إلى جانب كل من برسبوليس الإيراني والدحيل القطري واستقلال الطاجكستاني.

