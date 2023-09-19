الأهلي يتقدم على المصري بهدف رضا سليم في الشوط الأول

تقدم النادي الأهلي على نظيره المصري البورسعيدي بنتيجة 1-0 في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بالجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2023-2024.

سجل رضا سليم الهدف الأول للنادي الأهلي في شباك المصري البورسعيدي بالدقيقة 44 عن طريق تصويبة قوية سكنت شباك محمود جاد، وكانت من صناعة إمام عاشور.

بدأ الأهلي اللقاء بضغط عالي على دفاعات المصري محاولا إحراز هدف مبكر.

وحاول المصري امتصاص ضغط الأهلي ولعب كرات طولية لخط الهجوم مستغلا من تقدم الدفاع.

وكانت أول ربع ساعة بدون هجمات خطرة للفريقين وتبادل الأهلي والمصري السيطرة على الكرة في نصف الملعب.

وفي الدقيقة 17 سدد إمام عاشور كرة قوية ولكن علت عارضة محمود جاد.

وفي الدقيقة 23 أهدر موديست فرصة هدف محقق بعد ما مرت الكرة من فوق قدمه.

وفي الدقيقة 33 تحصل باهر المحمدي على بطاقة صفراء بعد ما تدخل بقوة على رضا سليم.

وسجل رضا سليم الهدف الأول للنادي الأهلي في شباك المصرى البورسعيدي بالدقيقة 44 عن طريق تصويبة قوية سكنت شباك محمود جاد، وكانت من صناعة إمام عاشور.

ودخل الأهلي اللقاء بتشكيل مكون:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، معلول

خط الوسط: ديانج، إمام عاشور، كوكا

خط الهجوم: رضا سليم، تاو، موديست

بينما جاء تشكيل المصري البورسعيدي :

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: سمير فكري وكريم العراقي ومحمد الشامي وامادو با

خط الوسط:مروان حمدي وباهر المحمدي وحسين السيد ومحمد دبش

خط الهجوم:محمود حمادة وميدو جابر