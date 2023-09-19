رئيس مدينة مطاي يتابع استمرار إزالة التعديات على أملاك الدولة

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي اليوم الثلاثاء تنفيذ حملات إزالة التعديات بالبناء المخالف على أملاك الدولة والاراضى الزراعية والبناء العشوائي على الري والصرف والبناء فى المهد.

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينه مطاي برئاسة المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينه مطاي وبإشراف ربيع عبد العظيم وفضل الجبالي والدكتور عبد الظاهر حسن نواب رئيس المركز أزاله لـ ١٠ حالات تعدي بالبناء على الأرض الزراعية في المهد بقطاع منبال حيث تم أزاله ٦ حالات بقريه سيله الغربيه و٤ حالات بقريه مرزوق التابعين لمجلس قروي منبال باستخدام معدات الوحده المحليه وبحضور السيد رئيس قريه منبال ومسئولي التنظيم ومسئولي الجمعيه الزراعيه.

وتستمر الوحدة المحلية لمركز مطاي في التصدي للاعتداء على الأراضي الزراعية وأملاك ألدوله بكل حزم طبقا للقانون

ياتي ذلك تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء اسامة القاضي، محافظ المنيا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف ورصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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