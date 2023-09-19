حكم قضائي.. محامي سارة الطباخ: لا يحق لمحمد الشرنوبي العمل بدون موافقتها

أصدر المستشار القانوني للمنتجة الفنية سارة الطباخ، بيانا قال خلاله، إنه لا يحق للفنان محمد الشرنوبي التعاقد على عمل فني إلا بموافقتها بموجب حكم قضائي صدر اليوم الثلاثاء.

وتابع البيان: "أنه صدر بتاريخ اليوم 19/9/2023 حكم قضائي لصالحها في دعوى تفسير منطوق حكم الاستئناف المدني الصادر بتاريخ 24 مايو 2022 في الدعوى رقم 138 ق مدني مستأنف الجيزة، حيث انتهى حكم اليوم إلى تأكيد ما قررته أسباب حكم المدني المستأنف بعبارات صريحة وواضحة لا تقبل التأويل من أنه قرر نصا في الأسباب، في شأن انتهاء العقد بتنفيذ الالتزامات التي وردت به وأن ذلك لا يعتبر من قبيل انحلال العقد الذي يعيد المتعاقدين إلى ما كانا عليه قبل التعاقد بل أن العقد يظل قائما فيما نفذ ويعد مرجعا وسندا لذلك، كما اضافت المحكمة الموقرة بأسبابها بأن الانتهاء الضمني للعقد من تاريخ إنشاء شركة إيرث برودكشن تبقى معه سائر الحقوق والالتزامات الناتجة عنه قائمة وصحيحة ولكل طرف حق المطالبة بها.

واختتم البيان: "لذا فإن المنتجة الفنية سارة الطباخ بشخصها وبصفتها مديرة شركة للإنتاج الفني، تهيب بكافة النقابات الفنية والجهات المعنية بالإنتاج الفني داخل مصر وخارجها بعدم التعامل في إنتاج الأعمال الفنية مع محمد الشرنوبي إلا من خلال الشركة صاحبة الحق الوحيد والحصري في استغلال اداؤه الفني حتى لا تقع تحت طائلة المسئولية القانونية والتعويضية عما قد يصيب موكلتنا من أضرار نتيجة هذه التعاقدات غير القانونية.