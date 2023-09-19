بالصور.. تشييع جنازة شقيقة كامل أبو علي رئيس النادي المصري في بورسعيد

شيع أبناء محافظة بورسعيد وفي مقدمتهم جماهير النادي المصري، عصر اليوم الثلاثاء، جنازة شقيقة رجل الأعمال، كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري، وذلك من مسجد عبد الرحمن لطفي شبارة بشارع 23 يوليو نطاق حي الشرق إلى مثواها الأخير بمقابر الأسرة نطاق حي الزهور في بورسعيد، بحضور اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وأعضاء مجلس إدارة النادي المصري، ولفيف من الرياضيين والسياسيين والقيادات التنفيذية والصحفيين والإعلاميين وأبناء بورسعيد.

بالصور.. تشييع جنازة شقيقة كامل أبوعلي رئيس النادي المصري في بورسعيد

وتغيب رئيس النادي المصري عن حضور جنازة شقيقته لتواجده خارج البلاد في رحلة عمل منعته من اللحاق بالجنازة، إلا أن مصادر مُقربة منه كشفت عن أنه يبذل جُهودًا كبيرة للعودة إلى مصر للحاق بالعزاء في المساء.

وتحولت صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي في بورسعيد إلى سرادق عزاء لتقديم التعازي إلى رئيس النادي المصري في وفاة شقيقته، في ظل حالة من الحزن الشديد بين أفراد أسرتها.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري نظيره فريق الأهلي في السابعة من مساء اليوم على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري للمحترفين.

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