خرج ولم يعد.. جهود أمينة لكشف غموض اختفاء طفل بالقليوبية

تكثف مديرية أمن القليوبية من جهودها لكشف غموض اختفاء طفل بالصف الأول الإعدادي في ظروف غامضة بقرية الحصافة دائرة مركز شرطة شبين القناطر في محافظة القليوبية، حيث خرج الطفل يوم 7 سبتمبر الشهر الجاري ولم يعود حتى الآن إلى منزله، وتحرر محضر، وتكثف الأجهزة جهودها للعثور عليه.

تلقى مأمور مركز شرطة شبين القناطر بلاغا من "محمد شعبان" بتغيب نجله الطفل ويدعى "أحمد" بالصف الأول الإعدادي عن المنزل منذ يوم 7 من الشهر الجاري وحتى الآن.

جرى إخطار اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية فجرى تشكيل فريق بحث توصل إلى أنه من خلال أقوال والده أنه خرج للدرس يوم 7 من الشهر الجاري ولم يعود مرة أخرى إلى المنزل وأن أسرته ليس لها أي خلافات مع أحد كما أنهم لم يتلقوا أي اتصالات من آخرين بالعثور عليه أو طلب فدية وقاموا بالبحث عنه في جميع القرى المجاورة وعند أقاربهم ولم يتم العثور عليه.