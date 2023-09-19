طلاب جامعة الإسكندرية يحرزون 35 ميدالية متنوعة فى مسابقات أسبوع شباب الجامعات

هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، طلاب الجامعة الفائزين فى مسابقات أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر، الذى أقيم بجامعة حلوان في الفترة من 8 سبتمبر إلى 14 سبتمبر بمشاركة 44 جامعة حكومية وأهلية وخاصة و3500 طالب وطالبة، وعقد تحت شعار "الجمهورية الجديدة حلم وطن".

فاز طلاب جامعة الإسكندرية بالمركز الأول والدرع العام فى النشاط الرياضى محرزين 7 ميداليات ذهبية، و 5 فضية، و 4 برونزية، فى مسابقات الكرة الطائرة، وتنس الطاولة، وألعاب القوى، والمركز الأول والدرع العام فى النشاط الاجتماعي محرزين 7 ميداليات ذهبية وميدالية فضية فى مسابقات الشطرنج طلبة وطالبات فرق وفردى، والطالب المثالي، والمركز الأول والمستوى الأول عام فى جميع أنشطة الجوالة والخدمة العامة والمركز الثالث عام بالنشاط الفنى والمراكز الأولى فى العزف وفريق الكورال وفريق الموسيقى على مستوى الجامعات المشاركة بعدد 2 ميدالية ذهبية و 4 فضيات و 2 برونزية، والمركز الثالث عام بالنشاط الثقافي بعدد 2 ميدالية ذهبية و1 ميدالية برونزية فى مجالات الخط العربي والمراسل التليفزيونى والشعر، والمركز الثالث فى مسابقة دورى المعلومات بالنشاط العلمى.

وأكد الدكتور قنصوة، أن الجامعة حريصة على تشجيع الطلاب على المشاركة في الفعاليات والأنشطة الطلابية المختلفة لخلق الشخصية المتكاملة لديهم وتنمية مهاراتهم وتحفيز قدراتهم الإبداعية وترسيخ المبادئ والقيم الإنسانية النبيلة فى نفوسهم.