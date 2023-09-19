الخميس المقبل.. أولى حفلات نجوم الأغنية العربية في "موسم الكويت"

تنطلق مساء الخميس المقبل، أولى حفلات موسم الكويت بحفل استثنائي يجمع بين النجوم أحمد سعد ورامي صبري وبدر الشعيبي.

وسيكون عشاق الطرب على موعد مع حفل آخر طرفاه النجم محمد حماقي والفنانة أصيل هميم، تركيبة غنائية استثنائية تجمع بين نجوم الأغنية العربية بشتى الألوان الموسيقية ويقدمه كلا من الاعلامين المميزين عبدالله مالك الله وأسرار السعيد، ويشارك النجوم في وصلاتهم الغنائية المتالق أحمد عصام وهو الأشهر فى عالم المؤثرات البصرية.

وسيغني أحمد سعد بالحفل مجموعة مميزة من الأغنيات التي حققت نجاحا مع الجمهور، كما يستعد الفنان محمد حماقي ورامي صبري وأصيل وبدر الشعيبي بجدول دسم من الأغاني للحفل، لاسيما وأن إطلالتهم في الكويت لها خصوصيتها في ظل تفاعل الجمهور الكويتي مع نجوم "موسم الكويت" الذي تنظمه باشا غروب.

كما يجهز الفنان بدر الشعيبي للعديد من المفاجآت خلال الحفل في ظل تألقه الفترة الماضية وحرصه على انتقاء مجموعة من الأغنيات المختلفة عن السائد ما وضعه في مكانة مختلفة بين أقرانه من جيل الشباب.