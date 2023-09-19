إصابة شاب بطلقات خرطوش على يد مجهولين حاولوا سرقة دراجته البخارية بالدقهلية

أصيب شاب في العقد الثالث من عمره بطلق خرطوش بالساق خلال محاولة مجهولين سرقة دراجته البخارية عند عودته على الطريق الواصل ما بين عزبتي أبو طه وسعد قاسم بنطاق مركز دكرنس فى محافظة الدقهلية وفرو هاربين.

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دكرنس من الأهالى بإصابة شاب بطلقات خرطوش في الساق اليسرى على يد مجهولين على الطريق الواصل بين عزبتي أبو طه وسعد قاسم بنطاق المركز.

وبانتقال ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين إصابة شاب يدعى محمد م.ال.ع 26 عامًا ومقيم بقرية منشأة عبد الرحمن دائرة المركز بطلق خرطوش في الساق اليسرى من الخلف.

وبسؤال المصاب أكد بأنه خلال سيره على الطريق الواصل ما بين عزبتي أبو طه وسعد قاسم مستقلًا دراجته البخارية عائدا إلى منزله استوقفه مجهولون محاولين سرقة دراجته البخارية وعندما حاول منعهم أطلقوا عليه طلقات خرطوش مما أدى إلى إصابته وفروا هاربين.

وجرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى كلفت المباحث بتحرياتها حول الواقعة وملابساتها وسرعة ضبط المتهمين والسلاح المستخدم.