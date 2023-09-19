برعاية رئيس جامعة أسيوط.. كلية العلوم تطرح برنامج الكيمياء الصناعية التطبيقية

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ إن كلية العلوم تطرح هذا العام برنامج "الكيمياء الصناعية التطبيقية"، يجمع بين العلوم التطبيقية، والهندسة الكيميائية، والعلوم البيئية.

واستعرض الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ تقريراً مقدمًا من الدكتور عبدالحميد أبو سحلي عميد كلية العلوم بالجامعة، والمتضمن: تقديم قسم الكيمياء بالكلية لبرنامج الكيمياء الصناعية التطبيقية، والذي يجمع بين الجانب النظري والتطبيقي في دراسته، وبدأ الدراسة به عام ٢٠١٤م، ويقبل الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بشعبتي؛ العلوم، والرياضة.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي أن كلية العلوم؛ تطرح عددًا من البرامج الخاصة والمتميزة، والتي تقدم نظماً متطورة وجديدة في التعليم، وتغطي كافة مجالات العلوم المتشعبة، لافتاً أن ذلك يصب في مصلحة العملية التعليمية، ويسهم في تقديم خريج مزود بالمهارات، والعلوم التي تؤهله لسوق العمل، مثمناً على الدور الذي يقوم به أعضاء هيئة التدريس، ومعاونوهم بكافة أقسام كلية العلوم ؛ في تطوير تلك البرامج، واستحداث المزيد منها.

ومن جانبه، أضاف الدكتور عبد الحميد أبوسحلي، أن برنامج الكيمياء الصناعية التطبيقية، يتضمن: مقررات الكيمياء الأساسية، والتطبيقية؛ في المجالات الصناعية، والتي يقوم بتدريسها أساتذة الكلية، وخبراء منتدبون من الشركات الصناعية، كما يتضمن البرنامج: تدريس مقررات حول: صناعة تكرير البترول، وصناعة البتروكيماويات، وصناعة الأسمنت؛ بجميع مراحلها، ومكوناتها، وصناعة الأصباغ، والتخمرات الصناعية، وصناعة العطور، والكريمات، بالإضافة إلى صناعة الزجاج، والورق، والزيوت.