بالفيديو.. "الزراعة": حددنا سعر طن بنجر السكر بنحو 1500 جنيه

قال الدكتور علي عبدالمحسن، رئيس القطاع الاقتصادي بوزارة الزراعة، إن هناك اهتماما كبيرا من القيادة السياسية بالقطاع الزراعي والمزارعين، وبالتالي فإن هناك العديد من الآليات التي يتم استخدامها من أجل تحفيز المزارعين للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي ترعاها الدولة.

وأضاف "علي" في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن أبرز هذه الآليات هي السياسة السعرية، حيث إنه يتم الإعلان عن أسعار مجزية للمحاصيل الاستراتيجية، بحيث أن المزارع يتخذ قراره في التوسع في زراعة مثل هذه المحاصيل، وهو ما تم في الفترة الأخيرة.

وتابع أن وزارة الزراعة اتفقت مع مصانع إنتاج السكر في مصر وتم الإعلان عن سعر بنجر السكر بحوالي 1500 جنيه للطن للموسم القادم مقارنة بسعر العام الماضي والذي كانت حوالي 1200 جنيه للطن.

وأردف رئيس القطاع الاقتصادي بوزارة الزراعة، أن سعر طن بنجر السكر يصل لـ 1500 جنيه هذا العام بجانب المزيد من الحوافز للمزارعين في هذا الأمر، وتقديم لهم التقوي بالمجان، ومساعدتهم في خدمة المحصول.

وأوضح: "ندرس بالوقت الحالي تحديد سعر الضمان والإعلان بمحصول القمح"، مؤكدًا: "وفرنا حوالي 100 % من تقاوي القمح للمزارعين هذا العام".