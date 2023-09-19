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الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

معلومات وقائية لحماية الجسم من خطر الجلوس الطويل.. تعرف عليها

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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حذر باحثون أميركيون الأسبوع الماضي من أن الجلوس لمدة 10 ساعات يوميا سواء كان ذلك في العمل أو مشاهدة التلفزيون وان هذا قد يؤدي الي  الإصابة بالخرف.

وكان قال الباحثون: إن أولئك الذين يجلسون لمدة 10 ساعات في اليوم كانوا أكثر عرضة بنسبة 8 بالمئة للإصابة بالخرف من أولئك الذين جلسوا لمدة تسع ساعات في اليوم.
وكان أولئك الذين يجلسون لمدة 12 ساعة يوميا أكثر عرضة بنسبة 63 بالمئة للإصابة بهذه الحالة.

وتقول مؤسسة القلب البريطانية: إن البالغين من هم في سن العمل  يقضون في المتوسط 9.5 ساعة يوميا في الجلوس.
ويزداد الوقت إلى عشر ساعات يوميا أو أكثر بين سن 65 و 74 عاما، و 11 ساعة لمن هم فوق 75 عاما.
وقال أخصائي العلاج الطبيعي نيل ميد  ففى تصريحات صحفية إن الجلوس لفترة طويلة هو عامل رئيسي في آلام أسفل الظهر والجلوس يمكن أن يؤدي إلى عواقب مميتة. 
ووجدت دراسة أجرتها جامعة غلاسكو أن 30 دقيقة من التمارين الرياضية يوميا لم تكن كافية لتعويض المخاطر الصحية للجلوس لساعات.
تشمل طرق تقليل عدد ساعات الجلوس يوميا الوقوف و صعود الدرج والتجول في المكتب عند تلقي مكالمة هاتفية والخروج للتنزه في استراحة الغداء.
كما أظهرت الأبحاث أن الحد من الجلوس لفترات طويلة يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأنواع عديدة من السرطان  بما في ذلك سرطانات الرئة والرحم والأمعاء.
لقد وجدت دراسات مختلفة أن الجلوس لفترات طويلة يضر بالقلب. 

ووجد باحثون أستراليون أن كل ساعة نقضيها جالسين في مشاهدة التلفاز تزيد من خطر الوفاة بأمراض  القلب  والأوعية الدموية بنسبة 18 بالمئة.
وجدت نفس المراجعة الجامعية أن الأشخاص الأكثر خمول لديهم خطر مضاعف للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.
تم ربط أعراض الاكتئاب والقلق والشعور بالوحدة مع قلة النشاط والذي قد يشمل الجلوس طوال اليوم.

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