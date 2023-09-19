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الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزراء خارجية مجموعة السبع يجتمعون في اليابان نوفمبر المقبل

مجموعة السبع
مجموعة السبع
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أعلنت وزارة الخارجية اليابانية، خلال بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن وزراء خارجية مجموعة السبع اتفقوا خلال مناقشات جرت في ولاية نيويورك الأمريكية، على عقد اجتماع في العاصمة اليابانية طوكيو يومي 7 و8 نوفمبر المقبل.

وجاء ذلك بعد اجتماع عقد على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك برئاسة يوكو كاميكاوا وزير الخارجية الياباني.

وخلال المناقشات، انتقد وزراء خارجية مجموعة السبع مجددا موسكو جراء الأزمة الأوكرانية، واتفقوا على مواصلة تقديم الدعم لكييف، كما أكدوا الحاجة إلى استئناف صفقة الحبوب.

وتتولى اليابان رئاسة مجموعة السبع هذا العام وعقدت قمتها في هيروشيما في مايو الماضي.

واجتمع وزراء خارجية الدول السبع في ألمانيا في فبراير الماضي، وفي مدينة كارويزاوا في أبريل، وفي بريطانيا في يونيو.

وتضم مجموعة السبع أمريكا واليابان وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وكندا وإيطاليا، بعد أن كانت مجموعة الثماني قبل استبعاد روسيا منها في إطار "العقوبات".

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مجموعة السبع اليابان
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