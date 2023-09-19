احتفالا بعيد الفلاح.. افتتاح معرض الفن التشكيلي تحت عنوان "بذرة" بقصر ثقافة المنصورة.. صور

افتتح الفنان التشكيلي محمد شعبان معرض الفن التشكيلي لفريق موهوبين الدقهلية والذي يحمل عنوان " بذرة " شاملًا الفن التشكيلي وأعمال الهاند ميد واللوحات التصويرية.

جاء ذلك بحضور مجموعة من الفنانين والتشكيليين ومسؤولين فى القطاع العام والزوار المُهتمين بالفن التشكيلي.

فيما أُقيم المعرض بمناسبة عيد الفلاح تكريمًا له من أجل جهده المتواصل عبر آلاف السنين حيث يروي المعرض جمال الطبيعة وبساطة الريف المصري وسكان الريف وبساطة البيوت الريفية وعدم المبالغة فـ تصميمها وذلك بـ لوحات كثيرة رسمها الفنانون، وكل فنان وفنانة عبّر بطريقته وأسلوبه عما يجيش فى لوحته، وأجمعت الآراء لدى هؤلاء على أنها أفكار تسعى إلى تمتين جمال وبساطة الريف المصري.

وقد لقى المعرض اعجاب الزوار والمُهتمين بالفن التشكيلي، وتمنوا أن يستمر لسنوات قادمة، وأن يُهيء لهم موقع يحتضن أعمالهم الفنية.

كما شارك فى المعرض أكثر من ٣٤ فنان وفنانة تنوعت لوحاتهم بين الخطية والزخرفية ومشغولات يدوية غاية فى الاتقان والحبكة الفنية والتصوير الزيتي والرسم والأبيض والأسود بإستخدام خامات الألوان الاكريليك والألوان الزيتية وأيضًا استخدام الألوان الجواش، وكلها لوحات تعبر عن الحياة الريفية الجميلة.

ومن جانبه أثنى الفنان التشكيلي محمد شعبان على جمال إختيار اللوحات المعروضة التي تعبر تعبيرًا واضحًا على الدور المهم للفن بأنواعه المختلفة الذي يؤدي إلى إثراء الحركة الفنية وإنعاشها وصناعة دولة ترتقي بالفن بجمال اللوحات وتنوعها بعد جولته فى الاستماع لشرح كل فنان لـ لوحته الفنية.

و فى ختام الجولة التي قام بيها الفنان التشكيلي محمد شعبان قام عبدالله عبد السلام مسؤول الفريق بمنح شهادات شكر وتقدير لكل مشارك فـ المعرض مساهمة فى إحياء ونشر الفن العربي الأصيل والارتقاء به إلى مستوى الإنسانية وهم الفنانين التشكيلين أحمد مصطفى وأحمد محمود السعيد ومحمد عبد المنعم محمد وهاجر رضا ابو زهرة وعهد ايهاب سعد وريهام عبد الوهاب عبد الغني وأدهم الشرقاوي فتحي وملك محمد جمال ومنة الله أحمد آمين وآية محمد سالم ويمنى حمدي زكريا وسما شريف حسن ونادين السيد محمد ورقية عوض أحمد وأميرة التهامي محمود ومحمد سعيد محمد وإسراء ابراهيم محمد وسهيلة محمود زكريا وفاطمة الزهراء فهمي ومريم يونس محمد ونورهان عابد أنور وسلمى محمد برهام وإيمان محمد رمضان ورانيا مدحت عثمان وبسمله محمد عادل وفاطمة أحمد الموافي وإيمان أيمن صابر وزينب محسن حسن وأحمد السيد محمد ومروة عبد الوهاب وملك احمد ابراهيم وچنى تامر مصطفى ومنة الله أحمد ونورهان احمد حامد وسهيلة صالح علي وحنين محمد الصعيدي.

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