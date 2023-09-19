اليوم.. الجنايات تنظر محاكمة متهم بقتل صاحب محل مأكولات بالبدرشين

تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، برئاسه المستشار عادل علي سليم، محاكمة تاجر أدوات منزلية لاتهامه بقتل صاحب محل مأكولات "مطعم" فى البدرشين بعد أن منعه من معاكسة سيدة.

أسندت النيابه للمتهم قتل المجني عليه "ع . م"، صاحب الـ27 عامًا "شيف"، وصاحب محل مشويات، عمدا مع سبق الإصرار وذلك بان بيت النية وعقد العزم علي إزهاق الروح وذلك علي اثر الخلف الواقع بينهما، وما أن ظفر به حتي انهال عليه طعنًا بسلاح أبيض "مطواة" قاصدًا من ذلك قتله فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته علي النحو المبين بالتحقيقات.