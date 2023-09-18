وزير الخارجية السعودي يشارك في الاجتماع الوزاري الخليجي الأمريكي

شارك وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الإثنين، في الاجتماع الوزاري الخليجي الأمريكي المشترك، بحضور نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، ووزراء دول مجلس التعاون الخليجي، والأمين العام للمجلس جاسم البديوي، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك.

وبحث الاجتماع سبل تعزيز وتطوير التعاون بين دول الخليج والولايات المتحدة بمختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

كما تطرق الاجتماع إلى أهمية توطيد التنسيق المشترك بما يعزز الأمن والسلم الدوليين، بالإضافة إلى استعراض جهود الجانبين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.