مهاجم ويست هام: ليفربول حبس صلاح لإبعاده عن السعودية

فجر مايكل أنطونيو مهاجم فريق ويست هام يونايتد، مفاجأة صادمة تتعلق بالدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، وتعامل الريدز مع محاولات انتقاله إلى نادي اتحاد جدة خلال الانتقالات الصيفية الماضية.

وحاول الاتحاد السعودي ضم صلاح بكل السبل وعرض مبلغا خرافيا على ليفربول يتجاوز 230 مليون يورو لكن النادي الإنجليزي رفض العرض.

وأوضح أنطونيو في تصريحاته لشبكة BBC البريطانية أن صلاح لم يرفض فكرة الانتقال إلى السعودية، مضيفا أن ليفربول منعه وحبسه، وأخبروه بأنه لن يذهب إلى أي مكان، لكنه في الوقت نفسه، تصرف بكل هدوء ولم يثر أي ضجة، وترك النادي يفعل ما يحلو له.

وأشار أنطونيو إلى أن صلاح استعد للرحيل، وكان يرى أن انتقاله إلى السعودية فرصة رائعة، خصوصاً أنه مسلم، ولم يكن هناك أي عائق سلبي يمنعه من هذه الخطوة، كما أنه قدم الكثير للنادي وحقق العديد من البطولات، ويعتبر هذا العرض جيدا للغاية حيث سيحصل على 215 مليون جنيه استرليني وهو في عمر 31 عامًا.

وختم تصريحه بالقول إنه من الجنون رفض هذا العرض، مضيفا: "لا أعلم على أي شيء سيتنافسون هذا الموسم، حتى لو لم يعوضوه، كان عليهم أن يعتبروا هذا الموسم مشطوبا".