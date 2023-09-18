ads
الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مهاجم ويست هام: ليفربول حبس صلاح لإبعاده عن السعودية

محمد صلاح
محمد صلاح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

فجر مايكل أنطونيو مهاجم فريق ويست هام يونايتد، مفاجأة صادمة تتعلق بالدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، وتعامل الريدز مع محاولات انتقاله إلى نادي اتحاد جدة خلال الانتقالات الصيفية الماضية.

وحاول الاتحاد السعودي ضم صلاح بكل السبل وعرض مبلغا خرافيا على ليفربول يتجاوز 230 مليون يورو لكن النادي الإنجليزي رفض العرض.

وأوضح أنطونيو في تصريحاته لشبكة BBC البريطانية أن صلاح لم يرفض فكرة الانتقال إلى السعودية، مضيفا أن ليفربول منعه وحبسه، وأخبروه بأنه لن يذهب إلى أي مكان، لكنه في الوقت نفسه، تصرف بكل هدوء ولم يثر أي ضجة، وترك النادي يفعل ما يحلو له.

وأشار أنطونيو إلى أن صلاح استعد للرحيل، وكان يرى أن انتقاله إلى السعودية فرصة رائعة، خصوصاً أنه مسلم، ولم يكن هناك أي عائق سلبي يمنعه من هذه الخطوة، كما أنه قدم الكثير للنادي وحقق العديد من البطولات، ويعتبر هذا العرض جيدا للغاية حيث سيحصل على 215 مليون جنيه استرليني وهو في عمر 31 عامًا.

وختم تصريحه بالقول إنه من الجنون رفض هذا العرض، مضيفا: "لا أعلم على أي شيء سيتنافسون هذا الموسم، حتى لو لم يعوضوه، كان عليهم أن يعتبروا هذا الموسم مشطوبا".

ads
مايكل أنطونيو ويستهام محمد صلاح ليفربول اتحاد جدة
ads