أوكرانيا ترفض اتهامات بتورطها في التخطيط لانقلاب في جورجيا

رفضت وزارة الخارجية الأوكرانية تقرير أجهزة الأمن الجورجية بشأن التورط المزعوم للجانب الأوكراني في التحضير لانقلاب في البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليج نيكولينكو -في منشور على (فيسبوك) حسب ما نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية اليوم الاثنين- إن هذه المزاعم لا تمت للواقع بصلة.

وأشار إلى أن الدبلوماسية الأوكرانية أخذت علما بتصريحات مسؤولي الأمن الجورجيين التي زعمت تورط الجانب الأوكراني في الإعداد للتمرد في جورجيا.

وقال المتحدث الأوكراني "هذا التقرير غير صحيح. تحاول الحكومة الجورجية الحالية مرة أخرى تشويه سمعة أوكرانيا من أجل حل قضاياها السياسية الداخلية".

وأكد أن الدولة الأوكرانية لم ولا تتدخل، وليس لديها أي خطط للتدخل في الشؤون الداخلية لجورجيا.

كانت وكالة الأمن القومي الجورجية قد قالت في وقت سابق من اليوم إنها اكتشفت مؤامرة تدعمها أوكرانيا للإطاحة بحكومة البلاد الموالية لروسيا بشكل متزايد، وذلك قبل أسابيع فقط من صدور حكم مرتقب بشأن طلبها الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وفي مؤتمر صحفي عقده يوم الاثنين، زعم باشا مجيلادزي، نائب مدير وحدة مكافحة الإرهاب في جهاز أمن الدولة في جورجيا، أن "المتآمرين يستعدون للإطاحة بالدولة"، مضيفا أن أفعال هؤلاء ستقوم "على أساس أن بروكسل ستصدر رأيًا سلبيًا بشأن محاولة تبليسي الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".