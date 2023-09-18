ads
الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

قلق أمريكي بعد صفقة تبادل الجنود مع إيران.. فيديو

البيت الأبيض
البيت الأبيض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال رامي جبر مراسل “القاهرة الإخبارية” من واشنطن، إن الولايات المتحدة الأمريكية تخشى كثيرًا من صفقة تبادل الجنود الأمريكيين مع إيران، وكانت في البداية تخشى من فشلها، وبعد نجاح الصفقة، فإن الإدارة الأمريكية تخشى من هجوم الجمهوريين والصحافة المحسوبة عليهم، والتي ترى أن إدارة جو بايدن، تساهلت كثيرا مع إيران.

وأضاف خلال إفادته على الهواء، أن جون كيربي مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، رد على سؤال حول سبب دفع 6 مليار دولار لإيران رغم أنه سيتم مبادلة الجنود الأمريكيين بآخرين إيرانيين قائلًا إنها ليست أموالًا أمريكية ولكنها أموال إيرانية وسيتم وضعها في بنك وسيط وسوف يتم استخدامها في الأغراض الإنسانية فقط، أكد "جون كيربي" أن هذا الحساب مراقب وسوف يتم التأكد من أوجه صرف هذه الأموال.

وأوضح أن سبب الظهور السريع لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في مؤتمر صحفي، إلى محاولة أمريكا لتخطى مأزق الظهور الرخو أمام إيران، ولهذا أكد خلال المؤتمر أن الولايات المتحدة ستواصل ملاحقة إيران بسبب أنشطتها المزعزعة للإستقرار وهذا نفس ما قاله بايدن وكل هذا للدفاع عن الصفقة حتى لا تظهر بأنها إدارة تتعاون بتهاون مع إيران وأنه يجب التضييق عليها حتى لا تستطيع شراء أسلحة أخرى.

وأشار إلى أن إيران لا تزال تحتجز جنودا أمريكيين، وكذلك آخرين من فنزويلا، وروسيا، وكوريا الشمالية.

 

ads
الإدارة الأمريكية الأمن القومي البيت الأبيض
ads