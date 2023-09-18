أمانة المرأة بالشعب الجمهورى بالدقهلية تواصل فعاليات مبادرة "حواء تنتج"..صور

واصلت أمانة المرأة بحزب الشعب الجمهورى فى محافظة الدقهلية بقيادة ريهام محفوظ أمينة المراة في تفعيل مبادرة "حواء تنتج" حيث قامت امانة المرأة بزيارة مركز طلخا والإلتقاء بأكثر من ٢٠ سيدة وفتاة لتدريبهم على حرفة التفصيل والحياكة وذلك داخل مقر الحزب بمدينة طلخا.

جاء ذلك بناءًا على توجيهات المهندس حازم عمر رئيس الحزب وأحمد ابوهشيمه نائب رئيس الحزب واللواء محمد صلاح أبو هميلة الأمين العام للحزب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب وأحمد الألفي الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية والنائب اسامه عبد العاطى امين المحافظه وعضو مجلس النواب ومحمد حموده أمين التنظيم.

فيما تم عقد اجتماع مصغر مع أحمد الحماقي امين مركز طلخا ورشا محي المغازي أمينة المرأة بطلخا وذلك بعد تدشين مبادرة حواء تنتج وقد تم التنويه خلال الاجتماع بضرورة الترويج لفكرة المبادرة والاستعداد التام لإستيعاب من ترغب فى التعلم والعمل وخاصة من السيدات المعيلات والتى ليس لهن سوى العمل لمساعدتهم على مواجهة الحياة.

كما تم الاتفاق مع سيدات المركز على ضرورة نشر فكرة البحث عن حرف وامتهانها ومدى اهمية ذلك وأثره على فكر المرأة بعد ان اصبحت منتجة ومتمكنة ثقافيا واقتصاديًا واجتماعيا.

كما تم التنويه على ضرورة التواصل مع امين التنظيم للحزب وكذلك أمينة المرأة لمواجهة أى مشكلة يتعرضن لها وإيجاد الحلول المناسبة والتى تتلاءم مع طبيعة تلك الأسر.

وتم إتاحة فرص عمل متعددة ببعض المصانع بطلخا والمنصورة للسيدات التى ترغبن فى الحصول على الوظيفة.

كما تم الاشارة الى ضرورة تفعيل فكرة اعادة التدوير من خلال استغلال الملابس التالفة والغير مستخدمة واستغلالها في تفصيل وانتاج قطعة ملابس جديدة يمكن استخدامهاوكذلك إمكانية التواصل مع أمينة المرأة بالدقهلية لحزب الشعب الجمهورى لتقديم الخدمات المتاحة.

يذكر أنه سبق أن تم تدريب ٣٠ سيدة وفتاة لتدريبهم على حرفة التفصيل والحياكة أيضا بمركز شربين كما سيتم تنفيذ المبادرة بكافة مراكز المحافظة.

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