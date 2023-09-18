بالأسماء.. مصرع وإصابة 12 جراء انقلاب ميكروباص في مطروح

لقى شخص مصرعه وأصيب 11 آخرين بإصابات متنوعة، اليوم الإثنين، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق البترول المستحدث المتفرع من طريق مطروح الإسكندرية الساحلي، وتم نقلهم لمستشفى رأس الحكمة المركزي لتلقي العلاج اللازم، والتحفظ على الجثمان بثلاجة ذات المستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة.

استقبل مستشفى رأس الحكمة المركزي بمحافظة مطروح، جثة هامدة باسم محمد خضرى عبدالله 39 سنة، مقيم سفاجا محافظة البحر الأحمر، و11 مصابًا إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق المشار إليه.

وحصلت “البوابة نيوز” على قائمة بأسماء مصابي الحادث وهم: السيد الدرندلى 50 سنة، سوهاج، يعاني من اشتباه نزيف بالبطن والمخ، وطه حسين 23 سنة، الشرقية، نزيف بالمخ والبطن، وشرف عبدالسلام محمد 26 سنة، الشرقية، كدمات متفرقة بالجسم، ومحمد عبدالعال 30 الشرقية، اشتباه مابعد الارتجاج، وكريم صلاح محمود 24 سنة، العياط الجيزة، جرح قطعى بالذراع الأيسر واشتباه مابعد الارتجاج، وأحمد حسين وهبه 27 سنة، طنطا، كدمات متفرقة بالجسم، ومحمود نبيل عبدالحميد 29 سنة، الجيزة، اشتباه مابعد الارتجاج واشتباه كسر بالفقرات، ومحمد عبدالفتاح عبدالجواد 27 سنة، الشرقية، اشتباه مابعد الارتجاج وكدمة شديدة بالرأس واشتباه كسر بالضلوع، وإبراهيم محمد السيد الدرندلى 44 سنة، الشرقية، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومصطفى عبدالحميد النجار 27 سنة، الجيزة، جروح متفرقة بالجسم، ووليد محمد على 25 سنة، الشرقية، اشتباه كسر بالفقرات.

تم تحرير المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.