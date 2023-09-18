نائب محافظ البحيرة تفتتح معرض "أهلًا مدارس" بكفر الدوار

إفتتحت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، اليوم الإثنين، المعرض السنوي لمستلزمات المدارس" أهلاً مدارس" بأرض المستقبل بكفر الدوار، والذى نظمته الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار بالتنسيق مع الغرفة التجارية وبالتعاون مع المحافظة ومديرية التموين، فى إطار إستعدادات المحافظة لإستقبال العام الدراسي الجديد، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع والمستلزمات المدرسية ذات الجودة العالية والأسعار التنافسية لتخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور ومحدودي الدخل والتيسير عليهم.

ويشارك بالمعرض 15 عارضًا ويضم الزي المدرسي وأدوات ومستلزمات المدارس والأحذية والشنط والأدوات المكتبية وكذلك الملابس والأحذية الرياضية، ويتم البيع بأسعار إقتصادية وتنافسية للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور.



وتفقدت محافظ البحيرة، أقسام المعرض وأشادت بجودة وأسعار السلع المعروضة والتى تقل عن مثيلاتها بالأسواق وتناسب كافة الأذواق ومختلف مستويات الدخول.

ووجهت نائب محافظ البحيرة بتنظيم وإقامة معارض مماثلة بكافة المدن والمراكز لتخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور ومحدودي الدخل.

وحضر الافتتاح اللواء عبد العزيز قطاطو رئيس مركز ومدينة كفر الدوار وممثلى الغرفة التجارية والتموين وعدد من القيادات التنفيذية.