والد فتاة بورسعيد المقتولة على يد شقيقها ببورسعيد يكشف تفاصيل جديدة

كشف نبيل السيد عثمان دحدح، والد "فريدة"، الفتاة المقتولة على يد شقيقها أمام مسجد الإمام الحسين بحي المناخ في محافظة بورسعيد، عن تفاصيل جديدة محيطة بملابسات الواقعة.

وأشار "عم نبيل" إلى أنه قبل الجريمة بعدة أشهر أخبرهم أحدهم أنه رأي ابنه بجوار مسجد الحسين بالقاهرة بعدما ترك المنزل لقرابة 3 سنوات لرفضه ارتباط أخته بخطيبها خالد، فسافر القاهرة هو وأخته وبحثا عنه في كل مكان، مضيفا:"كانت أخته التي قتلها تنادي عليه باسم فلقد كانت تحبه وقلبها واجعها عليه".

وأكد أنه يثق في ابنته كامل الثقة، مضيفا :"واثق من بنتي 100%.. فريدة بنت بميت راجل وبتشتغل وجهزت نفسها بنفسها، وخطيبها اللي أخوها قتلها لأنه لا يحبه ذهب الساعة واحدة بالليل عقب دفنها ووقتها كانت قد بدأت تتساقط الأمطار ليبيت بجوار قبرها ووضع مشمع عليه حتى لا تصل إليها الأمطار، ولم يتحرك من جوار قبرها حتى ذهبنا إليه الساعة الواحدة ظهرا في اليوم التالي وأجبرناه على الذهاب معنا".

وأوضح والد فريدة أن ابنه المتهم كان يرى أنه يعامل خطيب شقيقته - المجني عليها - أفضل منه، وكان رافضا للخطبة، ولكن هو الآخر كان يرفض أن يفرض الابن رأيه عليه، خاصة أن خطيب ابنته كان شاب مناسب ولا يرى ما يعيبه، مضيفا:"قال لي يا أنا يا خالد، وهدد بأن يترك المنزل، فقلت له: عاوزني أطرد عريس محترم زي ده بدون أسباب، وأكسر قلبه وقلب أختك وهما بيحبوا بعض"، مما جعله يترك المنزل لمدة قرابة 3 أعوام، حتى عاد وقتل أخته.

وشهدت محافظة بورسعيد يوم 12 سبتمبر عام 2023 واقعة إتهام أخ بقتل شقيقته في الشارع أمام مسجد الحسين بحي المناخ وجرى ضبطه من قبل الأهالي وتسليمه إلى الشرطة، وحُرر المحضر رقم 4818 جنح المناخ لسنة 2023، وتباشر النيابة العامة التحقيقات في الواقعة.