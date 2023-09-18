رفع إشغالات وأعمال إصلاح لخطوط الكهرباء وقافلة بأحياء وقرى أسوان

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى حملة مكبرة إستهدفت رفع 60 حالة إشغال وضبط النباشين بنطاق منطقة الطابية والشارع الجديد وكورنيش النيل ، وذلك وسط مشاركة لنواب رئيس المدينة محمود بهاء ومحمد حسين ، ورؤساء الأحياء والفنيين بالتعاون مع قسم شرطة المرافق بقيادة المقدم عقل صالح رئيس القسم .

كما قامت الوحدة المحلية بقروى كركر برئاسة مايكل رفعت بتنفيذ أعمال إصلاح خط كهرباء إنارة الشوارع بقرية رقم ٣ ، وكذا صيانة أعمدة الإنارة بجوار المول التجارى من قبل فنيين الكهرباء بالوحدة المحلية .

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بتنظيم قافلة طبية مجانية إستهدفت تقديم الكشف الطبي والعلاج المجانى لأهالى قرية الشهامة بوادى الصعايدة ، وتم كذلك تنظيم حملة إستهدفت رفع الإشغالات بمعرفة رؤساء الأحياء وشرطة المرافق وذلك بشارع السوق حيث تم رفع عدد من الإشغالات والباعة الجائلين ، وتحرير محاضر إشغال للطريق العام .

بينما قامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بقيادة محمود عليان بالإزالة الفورية فى المهد لحالة تعدى على أرض زراعية بمساحة 175 م2 بالتنسيق مع الإدارة الزراعية ، وهى عبارة عن بناء أسوار على أرض زراعية بالطوب الأبيض ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف .

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمدينة الرديسية بقيادة يحيى مصطفى بتوزيع نصف طن من اللحوم على 250 أسرة وذلك بالتنسيق مع جمعيتى الأورمان والمستقبل حيث إستهدفت الأسر الأكثر إحتياجاً والأولى بالرعاية .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بقيام رؤساء المراكز والمدن بتكثيف الجهود فى كافة قطاعات العمل العام بهدف تلبية المطالب الجماهيرية ، والقيام بتنفيذ أعمال إزالة التعديات ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، وأيضاً النظافة العامة ، فضلاً عن التنسيق مع الجهات المختصة بمديريات الخدمات والمجتمع المدنى لتنظيم القوافل الطبية ، والمبادرات المجتمعية الهادفة للتخفيف عن كاهل المواطنين .

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