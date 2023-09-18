بالفيديو.. أسامة ربيع: الانتهاء من أعمال تطوير القطاع الجنوبي من قناة السويس نهاية 2023

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن مشروع تطوير القطاع الجنوبي يعد أحد المشاريع العملاقة التي تم البدء فيه منذ عامين، لزيادة حركة الملاحة بالقناة، مشيرًا إلى أن عمليات التطوير أوشكت على الانتهاء وسيتم الانتهاء منها في نهاية هذا العام ويتبقى جزء أخير في منطقة البحيرات الصغرى يتم استكماله.

وأضاف "ربيع" في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الاثنين، أن مشروع تطوير القطاع الجنوبي تم بتصديق من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف تحسين حركة الملاحة في القناة، في المنطقة ما بين الكيلو 132 إلى الكيلو 162 من قناة السويس، موضحًا أن الـ 30 كيلو التي يتم تطوير القطاع الجنوبي فيهم هو جزء صعب جدًا نظرًا لأن الممر نفسه ضيق وبه انحناءات كثيرة وتأثير للتيار من الجنوب على دفع السفينة، وقباطين السفن كانوا قلقين جدًا خلال دخولهم هذا الممر.

وتابع، أنه عقب التوسعة لـ 40 متر جهة الشرق وتعميق القناة من 66 قدم لـ 72 قدم، سيحسن حركة الملاحة بنسبة 28%، وهو ما يجعل هناك شعور بالتحسن من قبل السفن عقب التطوير.

وأردف، رئيس هيئة قناة السويس، أن تطوير القناة الجنوبي من قناة السويس أدى لتفادي حدوث عدد كبير من الحوادث بالقناة في هذا الممر، موضحًا: "عندما كنا نطلب مثلا أربع قاطرات من الرئيس السيسي كان يقول لا خليهم عشرة، وصدقنا مع الرئيس السيسي على 28 قاطرة فى وقت واحد نعمل عليهم، و12 قاطرة منهم دخلوا الخدمة".