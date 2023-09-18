الزراعة: علاج وفحص 1340 رأس ماشية مجانا لصغار المربين بجنوب سيناء

نفذت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قافلة بيطرية في جنوب سيناء من يوم 16 حتي 18 سبتمبر ٢٠٢٣ لعلاج مواشي صغار المزارعين والمربين.

‏وقال الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية إن القافلة كانت بالتعاون بين المعهد ومديرية الطب البيطرى وصندوق التأمين على الماشية معاهد الثروة الحيوانية بالمركز.

وأضاف أنه تم اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار بعدد 129 حالة وتم الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لعدد 164 وعلاج الطفيليات الدخلية لعدد 866 حالة وتم عمل 9 عمليات جراحية وتم تحصين 173 بالتحصينات الغير سيادية وتم تجريع بعدد اجمالي 1341 حالة لدي 246 مستفيد من صغار مربي الماشية والاغنام والابل بالمحافظة .

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