ads
الإثنين 18 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الزراعة: علاج وفحص 1340 رأس ماشية مجانا لصغار المربين بجنوب سيناء

جانب من القافلة البيطرية
جانب من القافلة البيطرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 نفذت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قافلة بيطرية في جنوب سيناء من يوم  16 حتي 18 سبتمبر ٢٠٢٣ لعلاج مواشي صغار المزارعين والمربين.

 ‏وقال الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية إن القافلة كانت بالتعاون بين المعهد ومديرية الطب البيطرى  وصندوق التأمين على الماشية معاهد الثروة الحيوانية بالمركز.

 وأضاف أنه تم اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار  بعدد 129 حالة وتم الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لعدد 164  وعلاج الطفيليات الدخلية  لعدد 866 حالة  وتم عمل 9 عمليات جراحية وتم تحصين 173 بالتحصينات الغير سيادية وتم تجريع بعدد اجمالي 1341 حالة لدي 246 مستفيد من صغار مربي الماشية والاغنام والابل بالمحافظة .

IMG-20230918-WA0022
IMG-20230918-WA0022
IMG-20230918-WA0019
IMG-20230918-WA0019
IMG-20230918-WA0020
IMG-20230918-WA0020
IMG-20230918-WA0018
IMG-20230918-WA0018
IMG-20230918-WA0021
IMG-20230918-WA0021
IMG-20230918-WA0017
IMG-20230918-WA0017
ads
الثروة الحيوانية علاج تناسلي
ads