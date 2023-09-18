بطريرك الأقباط الكاثوليك يزور أرض مبنى خدمات كنيسة العذراء بالتجمع الأول

زار البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، مساء أمس، قطعة الأرض، التي خصصتها وزارة الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لبطريركية الأقباط الكاثوليك بالقاهرة، كتوسع لكنيسة العذراء مريم، بحي الأورنفل، بالتجمع الأول.

وتبلغ مساحتها ٢٧٣٨ متر مربع، يقام عليها مبنًا اداريًا، وقاعات لممارسة دور الكنيسة في التكوين الديني، والثقافي، والاجتماعي.

وكان في استقبال غبطته الأب يوسف أسعد، راعي الكنيسة.

ومن المنتظر استخراج تراخيص البناء، خلال ستة اشهر على ان يتم تنفيذ المبنى، خلال ثلاث سنوات.